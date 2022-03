Milan, Carbone: “La prima volta a Milanello feci una figuraccia. Vi spiego”

Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, ha raccontato un divertente retroscena ai tempi in cui era calciatore

Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, ha raccontato un divertente retroscena ai tempi in cui era calciatore. Queste le dichiarazioni nel suo intervento alla presentazione del libro di Peppe Di Stefano 'Milanello': “La prima volta a Milanello ho fatto una figuraccia. Esco dalla camera un'ora e un quarto prima. Scendo la stradina e vedo la squadra in campo che si allena. Un'ora prima era la consuetudine. C'erano tutti i grandi che si allenavano già, speravo non mi vedessero. Mi vede Costacurta che mi urla di arrivare ancora prima. Da quel momento due ore e mezza prima”. Le Top News di oggi sul Milan: passi in avanti per Origi, esclusiva Ariedo Braida