Milan, Capozucca: “Massara è uno dei migliori in assoluto” | News

Ultime Notizie Milan News: Capozucca parla di Massara

MILAN NEWS – Stefano Capozucca, ex dirigente di Genoa e Cagliari, ha rilasciato un’intervistata ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Capozucca ha parlato anche di Frederic Massara, direttore sportivo del Milan.

"Mercato di gennaio? Mi aspetto qualcosa dal Milan. Sta facendo bene, se manca qualcosa dovrà farla. Perché non rischiare? Massara come scout è uno dei migliori in assoluto. Il Milan ha sbagliato pochissimi acquisti. L'Inter ha fatto intendere chiaramente che se non esce nessuno non compra nessuno. La Juve poi ha uno dei direttori sportivi migliori d'Europa, conosce tutti. Non mi permetto di dare consigli".