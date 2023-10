Capello: “Milan cresciuto con il Covid. Tornato quello delle prime giornate”

Sulla crescita dei giocatori del Milan : «I giocatori giovani della formazione rossonera durante il Covid sono cresciuti esponenzialmente perché, quando c’erano le porte chiuse o semi-chiuse, potevano giocare partite ufficiali in un clima da allenamento . Con l’assenza di tifo i calciatori potevano sentire perfettamente le indicazioni di Pioli anche dall’altra parte del campo, qualcosa di impossibile in circostanze normali con il frastuono impressionante di San Siro».

Un aneddoto su Ronaldo: «All’inizio del 2007 decisi di mandare via Ronaldo dal Real Madrid perché era uno a cui piaceva fare festa e coinvolgeva il gruppo. Un giorno arrivò Van Nistelrooy e mi disse: ‘Mister, qua negli spogliatoi c’è odore di alcol’. Era vero. Ronaldo quell’anno pesava 94 kg. In Corea, al Mondiale 2002, ne pesava 82. Gli dissi di dimagrire. Arrivò a 92,5... In quei giorni mi chiamò Berlusconi per chiedermi consiglio per un ipotetico acquisto di Ronaldo. Glielo sconsigliai, dicendogli che era un festaiolo, pensava solo alle donne. Lui mi disse: ‘Ok, grazie Fabio’. Pochi giorni dopo era un giocatore del Milan».