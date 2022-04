Milan, Capello: “Il 3-0 non consegna lo scudetto all’Inter. Sconfitta immeritata”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan di Coppa Italia. Attenzione: la lotta scudetto rimane aperta

"Ricordiamoci che questo 3-0 porta solo a una finale di Coppa Italia, non ti consegna automaticamente lo scudetto: la lotta è aperta e decideranno le prossime partite. Il Milan non meritava la sconfitta, ha avuto diverse occasioni che non ha sfruttato, ma l'Inter ha mostrato di avere idee chiarissime e ha ribadito che può giocare in tante maniere, non solo in una. Sa come difendersi e come ripartire: Inzaghi ha capito qual era il modo migliore per esaltare le caratteristiche dei suoi giocatori in funzione di quelle degli avversari. Questa è proprio la principale dote in un allenatore".