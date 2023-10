Milan, l’aneddoto di Capello: “Dissi a Ronaldo di dimagrire, ma…”

Fabio Capello , ex allenatore anche del Milan , ha parlato della prossima sfida tra i rossoneri e la Juventus. L'ex tecnico ha parlato al termine della lectio magistralis tenuta a San Siro per l'inaugurazione dell'anno accademico 2023-24 dell'Istituto a ordinamento universitario per mediatori linguistici (Limec). Ecco un estratto delle sue parole riportate dall'edizione odierna di Tuttosport .

Un aneddoto su Ronaldo: «All'inizio del 2007 decisi di mandare via Ronaldo dal Real Madrid perché era uno a cui piaceva fare festa e coinvolgeva il gruppo. Un giorno arrivò Van Nistelrooy e mi disse: 'Mister, qua negli spogliatoi c'è odore di alcol'. Era vero. Ronaldo quell'anno pesava 94 kg. In Corea, al Mondiale 2002, ne pesava 82. Gli dissi di dimagrire. Arrivò a 92,5... In quei giorni mi chiamò Berlusconi per chiedermi consiglio per un ipotetico acquisto di Ronaldo. Glielo sconsigliai, dicendogli che era un festaiolo, pensava solo alle donne. Lui mi disse: 'Ok, grazie Fabio'. Pochi giorni dopo era un giocatore del Milan».