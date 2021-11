Milan, Capello: “Pioli ha fatto crescere i giovani. Kalulu è un esempio”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato della bravura di Stefano Pioli nel far crescere i giovani. Ecco qualche esempio

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato della bravura di Stefano Pioli nel far crescere i giovani. Le sue dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Mi piace sottolineare la sua bravura nel far crescere i giovani, senza mettere loro pressione. Esempio: anche quando hanno sbagliato, lui ha rinnovato la fiducia concedendo una nuova chance. La maturazione è evidente in tutti i ragazzi che stanno giocando, tutti con lui sono migliorati. Pierre Kalulu è uno degli esempi più recenti ma non è certo il solo. Rafael Leão con Pioli ha trovato continuità e ha capito cosa esattamente deve fare in campo. Nella conquista della Nazionale francese da parte di Theo Hernández c’è sempre anche il merito dell’allenatore che lo ha cresciuto fino a fargli esprimere al meglio le proprie potenzialità. Vale anche per Brahim Díaz, in cui allenatore e società hanno avuto fiducia, così come per Sandro Tonali. dopo una stagione non all’altezza hanno avuto il coraggio di confermarlo capendo le qualità che avrebbe potuto manifestare". Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Sassuolo: queste le dichiarazioni