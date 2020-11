Milan, Capello: “Non è lassù per caso. Vi spiego i segreti rossoneri”

Milan, Capello spiega il primato in classifica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Capello, indimenticata leggenda vivente rossonera, ha parlato del primato del Milan in classifica in Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “Ovviamente non sta lassù per caso. Ha un centrocampo di contenuti, ci sono la corsa ed i piedi buoni, quindi la possibilità di palleggiare e di avere dinamismo. Possono arrivare al gol con vari uomini e quindi hanno un’imprevedibilità che amplifica la loro pericolosità“. Per leggere l’intervista integrale di ‘Don Fabio’ clicca qui >>>