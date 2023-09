Capello: “Inter favorita per lo Scudetto. Milan? Una sorpresa”

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, parla della corsa Scudetto in Serie A ma non soltanto. Ecco le sue dichiarazioni

Fabio Capello, ex allenatore in Serie A di Milan, Juventus e Roma, ha rilasciato in mattinata un'intervista ai microfoni del programma 'Radio Anch'Io Sport' in onda sulle frequenze di Rai Radio Uno. Ecco le dichiarazioni più interessanti di Capello.

Capello a 360° sul calcio italiano — Sull'addio di Roberto Mancini alla Nazionale Italiana: "Ha commesso un gravissimo errore. Ha accusato il Presidente federale, quando sarebbe stato più semplice dire 'ho ricevuto un’offerta a cui non posso dire no'. Invece si è arrampicato sugli specchi dicendo che non sentiva la fiducia".