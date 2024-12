Capello: “Il Milan ha bisogno di continuità. Fofana-Reijnders? Garanzia”

Atalanta-Milan, Capello: "Altro esame. C'è un punto di partenza per i rossoneri"

"Dopo la vittoria di Roma, venerdì c'è già il Milan per l'Atalanta: un altro esame. La squadra di Gasperini lotterà fino alla fine con Napoli e Inter per il titolo. Gli azzurri di Conte mi piacciono sempre di più: sono convinti, organizzati e giocano da squadra, ma lasciano anche la libertà ai singoli di poter inventare e sfruttare la propria fantasia. Mentre l'Inter, per qualità e abbondanza della rosa, resta la più attrezzata. Tra Conte e Inzaghi, c'è Gasp. E mi aspetto una sfida fino a maggio. Juventus e Milan hanno dimostrato di avere qualcosa in meno di questo terzetto, non solo in classifica. I bianconeri a Lecce sono durati un tempo: nella ripresa hanno concesso più occasioni di quelle subite complessivamente nelle ultime partite. Il Milan ha bisogno di continuità e il punto di partenza per trovarla è la coppia di centrocampo Fofana-Reijnders, una garanzia di equilibrio".