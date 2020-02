Milan, Capello: “Ibrahimovic è come Cristiano Ronaldo: un fuoriclasse”

NEWS MILAN – L’ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato dalla Gazzetta e ha parlato tra le altre cose dell’impatto in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. “Ibra ha già dimostrato di essere decisivo. Con lui il Milan ha cambiato passo, ora l’obiettivo Europa League per i rossoneri non è più un miraggio. Zlatan ha portato la mentalità vincente, fondamentale per uno dei club più famosi al mondo che sta affrontando un periodo particolare della sua storia. Ibrahimovic è come Cristiano Ronaldo: un fuoriclasse che ha sempre voglia di essere protagonista, capace di trascinare i compagni col proprio spirito. La sua professionalità a 38 anni è un esempio per tutti”, ha detto Capello. Ibra però oggi contro il Verona non ci sarà: davanti coppia inedita di attaccanti>>

