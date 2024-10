Capello sul Milan: “È il periodo più delicato della prima parte di stagione”

In un'intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport,Fabio Capello ha condiviso le sue opinioni sul Milan di Paulo Fonseca e sull'importanza del calendario delle grandi squadre di Serie A nelle prossime settimane. L'ex allenatore rossonero ha messo in evidenza come la profondità delle rose sarà cruciale per affrontare i numerosi impegni che attendono i club in questa fase della stagione.