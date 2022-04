Milan, Capello non si fida della Fiorentina: “Sarà arrabbiata e pericolosa”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, non si fida di una Fiorentina ferita e mette in guardia il Milan. Queste le dichiarazioni

La sconfitta dell'Inter a Bologna ha dato una nuova spinta al Milan in ottica scudetto. I rossoneri, in questo momento, sono padroni del proprio destino e non devono più sperare in eventuali passi falsi dei cugini per mettere le mani sul titolo. Il calendario, però, non è affatto semplice sulla carta a partire dall'impegno contro la Fiorentina, reduce da due sconfitte consecutive. L'ex allenatore rossonero Fabio Capello, però, non si fida della Viola e invita la squadra di Stefano Pioli a fare attenzione. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'. "Il Milan deve affrontare delle squadre più difficili. Fronteggerà una Fiorentina arrabbiata e molto pericolosa specie negli spazi aperti. Dovrà stare attento e preparare bene la gara".