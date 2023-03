Capello: “Per la Champions il Milan se la giocherà fino alla fine”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato del Milan di Stefano Pioli , facendo un paragone con l' Inter di Simone Inzaghi : "Il Milan ha avuto tanti infortuni, altri come Giroud e Theo sono tornati cotti dal Mondiale. Per la Champions però Pioli se la giocherà fino alla fine. Inter avanti al Milan? Considerando il valore delle rose, è normale che Inzaghi stia davanti".

L'ex Commissario Tecnico dell'Inghilterra, poi, ha concluso con un sua considerazione in vista del match di Champions League tra Tottenham e Milan: "Non sarà facile per il Milan, ma il Tottenham non ha ancora il miglior Kane. Fino a qualche partita fa era bello vivo, mentre nelle ultime gara mi è sembrato un po' fuori dal gioco… Forse gli manca un po' di spirito, anche se Conte lo ha sempre difeso. Però il Tottenham è una squadra forte nonostante l'assenza di Dier. Contro il Wolverhampton non meritava di perdere".