Milan, Cambiasso: “Theo Hernandez è determinante, sa fare tutto”

Esteban Cambiasso, ex calciatore dell'Inter, ha parlato dell'assenza pesante di Theo Hernandez per il Milan. Queste le sue dichiarazioni

Esteban Cambiasso, ex calciatore dell'Inter, ha parlato dell'assenza pesante di Theo Hernandez per il Milan. Queste le sue dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Secondo me Theo è un giocatore determinante, che mancherà tanto al Milan. È un giocatore che dalla fascia riesce a fare di tutto, creare gioco, fare rifinitura negli ultimi metri e addirittura anche segnare. Il Milan sa che quando la palla va a Theo è tranquillo. Theo dà tutti i tipi di garanzia a questa squadra". Le Top News di oggi sul Milan: idea argentina per l'attacco, speranza per Ante Rebic