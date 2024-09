Teotino: “Camarda ha la stessa età di Yamal, ma non lo stesso talento”

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianfranco Teotino ha parlato dell'Italia e dei talenti azzurri come Francesco Camarda, facendo un paragone con Lamine Yamal del Barcellona: "Camarda ha quasi l’età di Yamal, ma non è Yamal come talento puro. Ma non facciamoci prendere dal panico. I Mondiali sono tra 2 anni e le qualificazioni iniziano tra 6 mesi. Non dobbiamo aver paura di sperimentare e provare".