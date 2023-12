“Milan? Camarda incantò tutti in un quarto d’ora”: parla l’osservatore

Vallelonga: "Camarda fu scoperto mentre giocava in spiaggia"

"Il mio responsabile di allora mi disse che aveva visto un ragazzino giocare in spiaggia e che secondo lui non era niente male. Entro in contatto con i genitori e decido di andare a vederlo dal vivo: c'era una nebbia incredibile, ma non ebbi alcun dubbio e dissi a Giorgio Manna che il Milan doveva assolutamente provarlo. Il primo provino che fece al Vismara fu surreale: su un'ora e mezza di allenamento, per un'ora e un quarto Francesco non voleva giocare. Poi si convinse, e in un quarto d'ora incantò tutti quanti".