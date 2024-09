Milan, l’esperto allenatore di Serie C: “Camarda? Colpito in maniera clamorosa”

Bruno Tedino, allenatore dalla lunga esperienza nel campionato di Serie C, ha parlato a TMW Radio, all'interno della trasmissione 'A Tutta C' per analizzare tanti temi dopo le prime due giornate del campionato. Tra questi anche il Milan Futuro e in particolare il suo pensiero su Francesco Camarda, giovane attaccante rossonero, che si è sbloccato nell'ultima partita contro il Carpi. Ecco il pensiero di Tedino.