Ex Milan, Serena: “Camarda ha assorbito alla grande la pressione”

Intervistato da Tuttosport, l'ex Inter, Juventus e Milan Aldo Serena ha parlato di Francesco Camarda , che sabato 9 novembre ha giocato la sua prima partita da titolare in Serie A contro il Cagliari . L'ex attaccante, che in rossonero ha giocato 46 partite e segnato 14 gol , ha vinto la Serie B nel 1983 , la Supercoppa Italiana nel 1992 e 2 Scudetti ( 91/92 e 92/93 ).

Ecco le sue parole: "Camarda, per la sua età, ha assorbito alla grande il carico di responsabilità e pressione che gli è arrivato quando Fonseca ha scelto lui e non Abraham. Ha cercato di svolgere il compito che gli era stato assegnato e lo ha fatto bene. Il Milan ha deciso di fare una prova a Cagliari e pur non avendo inciso con tiri in porta, Camarda ha fatto il suo lavoro".