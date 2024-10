Camarda ha anche commentato il gol segnato, poi annullato: «Quando ho segnato, non capivo più nulla; è stata un'emozione indescrivibile. Ero davvero felice quando i miei compagni mi hanno abbracciato. La delusione è arrivata dopo, quando il gol è stato annullato, ma penso che questa esperienza mi spronerà a fare ancora meglio e a segnare in futuro».

Un momento particolarmente toccante per il giovane talento è stato vedere l'emozione nei volti dei suoi genitori. «Li ho abbracciati non appena li ho visti. Mi seguono ovunque, quindi questo esordio lo dedico anche a loro», ha aggiunto Camarda, visibilmente grato per il loro supporto.

L'ingresso in campo

Parlando del suo ingresso in campo, ha sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi: «Quando sono entrato, i tifosi mi hanno fatto sentire il loro calore con i cori. Questo dà molta fiducia e autostima. La sera non ho usato il telefono e ho passato la notte in bianco, sincero. Avevo ancora tanta adrenalina in corpo».