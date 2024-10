Milan, senti Galli: “Camarda? Sta perdendo un’occasione. Ecco quale”

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Giovanni Galli ha parlato del Milan e del talento rossonero, Francesco Camarda: "È un problema grosso quello sulle fluidità fra le varie categorie. Il problema è che quando poi tu non ti decidi di puntare su un giocatore, succede che alzi un giocatore dall'U23 alla prima squadra per coprire un buco, però lì non gioca. Quindi non gioca in prima squadra neanche con l'U23, e quindi perde l'occasione per fare il momento di formazione più importante, la partita".