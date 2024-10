Ponciroli: “Camarda? I tifosi del Milan hanno bisogno di idoli così”

Intervenuto a Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Paulo Fonseca: "Il Milan l’ho visto allo stadio e devo dire che Fonseca nel bene o nel male si sta prendendo grandi responsabilità, perché quando ha tolto Leao si è preso un grosso rischio. Il calcio poi però a volte premia gli audaci, così Okafor è Chukwueze hanno sfornato i rispettivi assist. Una cosa che voglio dire però è non so da quanti anni non vedevo gente piangere allo stadio".