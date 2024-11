Colucci su Camarda: “Ha grande qualità e non deve mai peccare di umiltà”

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, trasmissione di TMW Radio dedicata alla Serie C, il mister Leonardo Colucci ha avuto modo di parlare di diversi temi, tra cui le esperienze delle formazioni U23, focalizzandosi in particolare su Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan . Eco, di seguito, le sue parole.

Sull'Under 23:

"Nella Juve lo scorso anno c’erano giocatori di qualità assoluta, tanti stanno dimostrando il loro livello anche in prima squadra, e ma questo anno il girone fa la differenza: è molto formante per il giocatore, ma è anche tanto tosto, si affrontano realtà importanti e squadre allestite per fare campionati di livello. A oggi è un cammino non bello a livello di risultati, mentre per l’esperienza dei giocatori è un campionato positivo. Per il Milan, al primo anno di esperienza, c’è un adattamento al campionato, fisiologico. L’Atalanta, infine, è una realtà che conosciamo tutti, nel loro settore giovanile hanno sempre prodotto giocatori importanti e per me non è una sorpresa”