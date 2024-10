Bergomi: “Camarda? Mi sono emozionato per lui. Dispiace per il gol”

Intervenuto a Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato del Milan e del record stabilito da Francesco Camarda in Champions League

Intervenuto a Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato del Milan e del record stabilito da Francesco Camarda in Champions League: "Io alleno i 2008 e questo gioca a San Siro… Mi sono emozionato per Camarda. Anche io esordii a sedici anni, era in Coppa Italia contro la Juventus, 0-0 a Torino".