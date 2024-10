Francesco Bertuzzo , tecnico del Milan Under 15 , vinse lo Scudetto nel 2022. In squadra aveva anche Francesco Camarda . L'attaccante rossonero ha fatto molta strada in pochi anni, tanto da esordire in Champions League contro il Bruges . Bertuzzo ha parlato della punta a LaPresse. Ecco un passaggio della sua lunga intervista.

"Può arrivare in alto, ma nella maniera giusta, per rimanerci e per fare la differenza. E' un ragazzo d'oro, che ti dà soddisfazione quando lo alleni. Si vedeva che aveva potenzialità enormi, ma che potesse esordire in Serie A a 15 anni e in Champions a 16 nessuno lo poteva prevedere. L'anno dei Giovanissimi giocava sotto età già di un anno, sembra passato tanto tempo ma alla fine sono due anni. Lui aveva già una struttura fisica superiore alla media, ma era ancora un ragazzino. Adesso ha avuto una crescita enorme anche sotto quell'aspetto lì. Lui è un milanista sfegatato, ha la capacità di muoversi all'interno del gruppo, è un ragazzo di grande personalità e ha voglia di migliorarsi di giorno in giorno, a volte era lui stesso che chiedeva come e dove potersi migliorare".