Milan, Calhanoglu: “Ibrahimovic? Ho un grande rispetto per lui”

Hakan Calhanoglu, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic

Hakan Calhanoglu, ex giocatore del Milan, ora in forza all'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Calhanoglu ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: "Per lui nutro grande rispetto perché è un grande giocatore e una grande persona e ho trascorso con lui tanto tempo. Detto questo, io darò il meglio per l’Inter e lui per il Milan. E’ un derby e nessuno vuole perdere". Intanto il club rossonero vuole anticipare il ritorno di Yacine Adli.