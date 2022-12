Caldara sull’esperienza al Milan: “È stato il mio grande rimpianto”

Il difensore in forza allo Spezia, ma di proprietà del Milan, Mattia Caldara, ha rilasciato alcune parole in merito all'esperienza rossonera

Uno degli acquisti meno fortunati che il Milan ha messo a segno negli ultimi anni è stato senza dubbio quello relativo al difensore centrale Mattia Caldara . Dopo stagioni da leader all' Atalanta , dove aveva mostrato tutte le proprie qualità, è passato alla Juventus e successivamente in rossonero.

Le prestazioni in nerazzurro, però, non si sono ripetute in nessun altra parentesi per Mattia Caldara, che è entrato in un vortice negativo anche a causa degli infortuni. L'attuale difensore dello Spezia ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi toccati c'è stata anche l'esperienza al Milan, che lui considera il suo grande rimpianto. Di seguito le sue parole.