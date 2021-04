Milan, Calabria: “Sassuolo? Dovevamo essere più brillanti e chiuderla prima”

Davide Calabria, terzino destro del Milan, è ritornato sulla brutta sconfitta subita contro il Sassuolo. Questa la sua analisi

Davide Calabria, terzino destro del Milan, è ritornato sulla brutta sconfitta subita contro il Sassuolo. Questa la sua analisi ai microfoni di Milan TV: "Ci sono diverse partite all'interno della gara. Loro sono entrati bene, dovevamo chiuderla prima, essere più brillanti negli ultimi metri. Il Sassuolo ci ha lasciato tanti contropiedi che potevamo sfruttare meglio. Non possiamo più fare questi passi falsi, dovremo lottare fino all'ultimo minuto".