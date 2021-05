Milan, Calabria: “Per tornare grandi serviva una società solida” | News

Le ultime notizie sul Milan. Davide Calabria, durante un'intervista, ha parlato del Milan e di come si stia risollevando dopo anni complicati

Davide Calabria ha rilasciato un'intervista per 'Cronache di spogliatoio'. Il difensore rossonero ha parlato della sua storia al Milan e di come il club si stia risollevando dopo anni di difficoltà. Queste le sue parole. "Il Brescia e l'Atalanta erano arrivati prima del Milan, ma io ho scelto subito il club rossonero. Io vivo tra Brescia e Bergamo, quindi Milano era più complicato, ma il tifo per il Milan mi ha portato qui. Mi portavano i miei da casa mia a Milano per gli allenamenti. Cercavo di dormire un po' all'andata e di studiare al ritorno. Il sogno era arrivare lì. Era il mio obiettivo, è stato qualcosa di bellissimo. Era il mio sogno fin da bambino giocare in questo club. Rinascita? Siamo cresciuti insieme negli ultimi anni. E' stato un percorso lungo e difficile, gli ultimi anni sono stati difficili per tutti. Ci sono state diverse società, per noi giocatori non è stato semplice. Per tornare grandi, serviva una società solida". Non solo Maignan per il dopo Donnarumma: spunta una nuova idea per il Milan