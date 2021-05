Milan, Calabria: “Penso di meritarmi la Nazionale” | News

Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek. In primo piano anche la Nazionale

Davide Calabria, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Calabria ha parlato anche della Nazionale: "Ho l'obiettivo di tornare in Nazionale. Penso di meritarmelo e credo che prima o poi la chiamata arriverà di nuovo. Come reagisco alle critiche? Con positività. Ormai sono entrato nella mentalità che sono qui perché me lo merito, perché altrimenti ci sarebbero quelli che mi criticano".