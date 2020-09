Milan, Calabria: “Ora sono libero mentalmente, il mister mi ha dato fiducia”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Calabria, ai microfoni di ‘Milan TV’, ha parlato dell’ottimo momento di forma vissuto in questo momento. Le sue dichiarazioni: “Ho lasciato da parte determinate cose che mi infastidivano per concentrarmi solo sul campo e questa cosa ha fatto bene a me e alla squadra perché stiamo facendo bene tutti, e comunque una cosa che è fondamentale essere libero di testa e di giocare. Il mister mi ha dato più fiducia, mi ha lasciato più libero di svariare in avanti e questa cosa ha portato poi i risultati che stiamo vedendo tutti. Speriamo di continuare così perché siamo solo all’inizio”.

