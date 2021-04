Milan, Calabria: “Mi sento abbastanza bene. Ecco cosa mi manca”

Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio e l'intervento chirurgico

Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio e l'intervento chirurgico. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Ho lavorato molto, ho fatto un mese intenso per cercare di rientrare il prima possibile. La parte più importante della stagione è adesso, volevo rientrare nelle migliori condizioni possibili. Sono contento del lavoro che ho fatto. Mi sono sentito abbastanza bene, mi manca un po' di brillantezza nella lunga distanza ma penso sia normale dopo un infortunio e un intervento chirurgico".