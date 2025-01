Marocchi: “Milan? L’acquisto di Emerson è stato uno degli errori più grandi”

Marocchi: "Emerson Royal a destra non rende e non hai nessuno... trattare cosi Calabria, decidere che sia il problema...”

"Emerson è stato uno degli errori più grandi sul mercato. Per migliorare la squadra dell'anno scorso è stato deciso che bastava togliere Calabria e mettere un terzino destro… Trattare così Calabria… Tre anni fa Calabria vince lo scudetto da titolare: decidere che il problema era quello mi sembra offensivo. Prendi Emerson Royal a destra che non rende e non hai nessuno, perché hai anche dato via anche Kalulu".