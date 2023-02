Milan, Calabria: “Derby? Mai problemi che vanno oltre al calcio” | News

In vista del derby di domenica sera, in programma a 'San Siro' alle 20.45', Dazn ha intervistato Davide Calabria. Queste le dichiarazioni del capitano del Milan: "La settimana del derby è incredibile. Sono emozioni forti. C’è molto rispetto tra le due squadre, in campo non ci sono state mai delle problematiche che vanno oltre al calcio. Si affrontano due tra le più grandi squadre al mondo, quindi deve essere un giorno di gioia. E' ovvio che noi vogliamo solo vincere quindi qualche screzio ci sta, l’adrenalina che si crea è normale". Mercato Milan, per Zaniolo e Ziyech non è finita: le ultime news >>>