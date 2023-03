Milan, Calabria canta Dragon Ball e veste Cattelan di rossonero

Il secondo round, invece, è stato vinto da Calabria per 1-0, e proprio il terzino ci ha scherzato su: "Per fortuna c'è Olivier in squadra". Come pegno per aver perso, il presentatore Alessandro Cattelan, noto tifoso interista, è stato costretto ad indossare la maglia del Milan. Infine, il giocatore rossonero, per festeggiare la vittoria, ha cantato la sigla di Dragon Ball, cartone animato di cui è grande appassionato. Qui tutte le altre dichiarazioni di Calabria >>>