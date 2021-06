Milan, Cagni: “Tonali mi ha deluso, non ho visto il giocatore che conoscevo”

Luigi Cagni, ex allenatore del Brescia, ha parlato delle prestazioni di Sandro Tonali con il Milan. Queste le due dichiarazioni

Luigi Cagni, ex allenatore del Brescia, ha parlato delle prestazioni di Sandro Tonali con il Milan. Queste le due dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Mi ha deluso quest'anno, non ha dimostrato la personalità che ho visto a sedici anni. Era un giocatore di prospettiva. Non ho visto il giocatore che conoscevo, caratterialmente. Avendolo conosciuto, mi aveva impressionato. Non so cosa sia successo a Milano, ma qualcosa è successo".