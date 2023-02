Milan, Cagni: “Pioli ha cambiato, ma non è ancora fuori dalla crisi”

Sul Milan e Pioli: "Prima dico del Milan di Pioli. Non è uscito ancora dalla crisi, ha avuto una situazione nera, che è capitata anche a me. A volte pensi che siano i giocatori che ti tirino fuori, ma da soli non ce la fanno. E allora devi fare qualcosa di diverso. E lui ci sta riuscendo, perché ha preso la strada giusta, prima di tutto quella di non prendere gol. Ha cambiato qualcosina e ora deve vedere se il colpo è stato giusto. Per quanto riguarda l'Inter, a me non mi è mai piaciuta. Non mi diverte, mi annoia. Non capisce che facendo questo possesso palla esagerato perdi il ritmo. Il ritmo deve essere sempre alto e quando lo fa dimostra di essere forte. Hanno ragione a dire che se non fa altro, anche nelle colpe, diventa un problema. Non riesce a fare qualcosa con questa squadra".