Milan, Cagni: “De Ketelaere ha dimostrato di non reggere le pressioni”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, mister Gigi Cagni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al trequartista del Milan Charles De Ketelaere. A suo modo di vedere il belga, in questi mesi in rossonero ha dimostrato di non essere in grado di reggere le pressioni che si sono riversate su di lui. Di seguito le sue parole a riguardo.