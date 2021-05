Milan-Cagliari, Semplici: “Ci aspetta una gara difficilissima” | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, prossimo avversario dei rossoneri, ha parlato del match di domenica

Dopo aver pareggiato a reti inviolate nel match contro la Fiorentina, l'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha rilasciato delle dichiarazioni alla fine della gara con i viola dove ha anche parlato del Milan, prossimo avversario dei sardi. Ecco le parole del tecnico riportate sul sito del club della squadra rossoblù. "C'è un po' di delusione per non avere vinto, i 3 punti avrebbero potuto essere determinanti. Non dobbiamo comunque assorbire negatività, anzi questo risultato deve darci ancora più forza e convinzione per arrivare alla fine nella maniera giusta. Adesso ricarichiamo le batterie, domenica ci aspetta un'altra gara difficilissima contro il Milan".