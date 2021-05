Milan-Cagliari, Ielpo: “Non ho capito le sostituzioni all’86esimo”

Mario Ielpo, ai microfoni di Milan TV, ha parlato delle sostituzioni tardive di Stefano Pioli in occasione del match contro il Cagliari

Mario Ielpo, ai microfoni di Milan TV, ha parlato delle sostituzioni tardive di Stefano Pioli in occasione del match contro il Cagliari. Queste le dichiarazioni: "Quello che non ho capito è la sostituzione all'86esimo del secondo tempo. Non le ho mai capite perché non permetti al giocatore di incidere sulla partita. Serviva qualcuno che desse la scossa alla squadra. Ho visto dei giocatori spenti e diligenti nel seguire lo spartito, ma se le cose non funzionano devi metterla sul succede quel che succede".