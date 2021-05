Milan-Cagliari 0-0, Serafini: “Non siamo inferiori all’Atalanta” | News

Le ultime notizie sul Milan. Al termine del match contro il Cagliari, Luca Serafini, noto giornalista, ha parlato del prossimo match

Presente negli studi di Milan Tv, al termine del match pareggiato dalla squadra di Pioli, Luca Serafini si è focalizzato sulla prossima partita contro l'Atalanta, decisiva per il discorso Champions. Queste le parole del giornalista e tifoso rossonero. "Abbiamo parlato prima della partita di una possibile tensione che passava dal Cagliari al Milan. Loro hanno fatto la loro parte, anche un po' recitata per darsi un tono e una carica. Non abbiamo, però, trovato un modo per attaccarli e ci è venuto il braccino del tennista. Adesso siamo al time-break con un avversario molto forte, rispettabile. Ma non siamo inferiori all'Atalanta. Non c'è modo migliore di cancellare questa serata pensando a Bergamo. Abbiamo fallito il match ball, ma ora c'è il time-break: non è vietato vincere a Bergamo". Le pagelle di Milan-Cagliari.