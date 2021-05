Milan-Cagliari 0-0, Ordine: “Çalhanoğlu chiede 5 milioni: ma li vale?”

Franco Ordine, commentando Milan-Cagliari 0-0, si è sfogato. Nel mirino soprattutto la prestazione del fantasista turco

Franco Ordine, giornalista sportivo, ha commentato Milan-Cagliari 0-0 di ieri sera a 'San Siro' negli studi di 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti 'Mediaset'. "Parliamoci chiaro, ora il Milan lo vedo al quinto posto. Sono queste le partite che fanno vedere chi è un campione e chi no. Hakan Çalhanoğlu, per esempio, chiede 5 milioni: ma li vale?". Intanto, dalla Spagna: "Offerta Milan per un calciatore del Barcellona" >>>