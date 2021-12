Milan, Cafu: “Pioli non sta sbagliando quasi niente. È il tecnico giusto”

Marcos Cafu, ex terzino destro del Milan, ha parlato del lavoro svolto da Stefano Pioli nei suoi due anni rossoneri. Queste le dichiarazioni

Marcos Cafu, ex terzino destro del Milan, ha parlato del lavoro svolto da Stefano Pioli nei suoi due anni rossoneri. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Lui lavora al Milan da più tempo e si è conquistato la conferma con i risultati. E' il tecnico giusto, al posto giusto e per la rosa giusta. Al Milan non è facile ottenere i risultati che sta ottenendo perché la pressione e le aspettative sono grandi. Pioli invece non sta sbagliando quasi niente".