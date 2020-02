Milan, Buriani: “Pioli? Se non ottieni i risultati paghi”

ULTIME NEWS MILAN – Ruben Buriani, ex calciatore del Milan dal 1977 al 1982, ha parlato del futuro di Stefano Pioli ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’. Ecco le sue dichiarazioni: “Credo che i grandi allenatori dipendano anche dai grandi giocatori. Pioli sta facendo il suo però fa anche di necessità virtù. Ora, derby a parte, il Milan sta andando meglio anche grazie agli innesti del mercato di gennaio. Come ogni allenatore, comunque, se alla fine non ottieni risultati, paghi”. Paolo Maldini ha però difeso a spada tratta il suo allenatore, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android