Milan, Buriani: “Pioli avrà più potere decisionale. Su De Ketelaere…”

Sulla situazione di Pioli? Quanto si perde con gli addii di Maldini, Ibrahimovic e Tonali? “Io credo che Pioli da ora abbia più responsabilità e più poteri decisionali sull’acquisto dei calciatori. Sarà importante, secondo me, la sua lista dei desideri diciamo. Perdere un dirigente come Maldini ed anche come Massare significa perdere persone che conosco Milanello benissimo. L'allenatore rossonero avrà la facoltà di fare il calciomercato con la società”.

Sulla situazione del centravanti? “Direi che deve arrivare per forza anche per le tante competizioni che il Milan deve fare. Serve un supporto per il francese vista la sua età. I rossoneri devono trovare un centravanti che sia complementare al numero 9 o perlomeno possa garantire gli stessi gol. Credo che sia una priorità visto che se non si fa gol diventa tutto più difficile e si possono usare i soldi di Tonali”.

Su De Ketelaere? "Io direi che se lo vendessero significherebbe che non credono nel ragazzo. Io ci credo perché è giovane ed ha buona qualità. Le buone ragioni per tenerlo, anche quelle economiche. Non è semplice arrivare in Italia e fare subito tutto. Darlo via adesso significherebbe avere una perdita economica importante. Io gli darei ancora una chance".