Milan, Bucciantini: “Squadra che tende a migliorare. I meriti di Pioli”

Marco Bucciantini ha parlato della partita tra il Genoa e il Milan . Grandi elogi per l'allenatore rossonero Stefano Pioli . Ecco le sue parole a Sky Sport.

"Ovviamente la copertina del match va a Giroud, che è stato eroico ad andare in porta e soprattutto a parare. Anche Pulisic ha fatto un gran gol, però nella vittoria di Genova secondo me prende molta importanza il mister. Pioli è stato bravo a rischiare le due punte, Giroud e Jovic hanno dato il giusto peso in attacco nel finale. Questa squadra tende sempre a migliorare, i nuovi giocatori stanno diventando sempre più importanti".