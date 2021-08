Milan, Bucciantini: “Messias? Smettiamola di meravigliarci. E’ un fuoriclasse”

Marco Bucciantini, noto opinionista di 'Sky Sport', ha speso parole al miele per il nuovo acquisto del Milan Junior Messias

Il Milan chiude questa sessione di calciomercato acquistando Junior Messias dal Crotone. Un nome di certo non altisonante, che ha fatto storcere il naso ad una grossa fetta di tifosi rossoneri. Marco Bucciantini, noto opinionista di 'Sky Sport', ha invece speso parole al miele per il brasiliano. Queste le dichiarazioni: "Smettiamola di meravigliarci per Messias al Milan. Ricordiamoci che Van Gogh in vita aveva venduto un solo quadro. Messias dimostrerà che in Serie B giocava un fuoriclasse". Calciomercato ufficialmente terminato! Messias e non solo: ecco le ultime mosse del Milan