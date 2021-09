Milan, Bucciantini: “Armonia perfetta tra ordine ed anarchia”

Marco Bucciantini, noto opinionista di 'Sky Sport', ha sintetizzato il gioco del Milan con una bella e contraddittoria espressione

Tre punti importanti per il Milan, che raggiunge l'Inter in testa grazie alla vittoria per 2-0 contro il Venezia. Nonostante una prestazione non proprio brillantissima, l'opinionista di 'Sky Sport' Marco Bucciantini ha speso parole al miele per la squadra di Stefano Pioli, che gioca un calcio a metà tra ordine e anarchia. Queste le dichiarazioni:"Il Milan è l’armonia perfetta tra ordine ed anarchia. Quando vedo Leao, Theo… È una squadra che non soffoca il talento, ma c’è sempre ordine". Ibrahimovic e Giroud recuperano? Leggi le Top News della rassegna di oggi per scoprirlo