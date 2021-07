Milan, Brocchi su Istanbul: “Quante malelingue! Nessuno ha festeggiato”

Cristian Brocchi, ex calciatore del Milan, è ritornato sull'incredibile sconfitta a Istanbul contro il Liverpool in Champions League

Cristian Brocchi, ex calciatore del Milan, è ritornato sull'incredibile sconfitta a Istanbul contro il Liverpool in Champions League. Queste le dichiarazioni riportate da 'Il Posticipo': "Non è successo niente di quello che le malelingue hanno detto. Eravamo una grande squadra. C'erano giocatori top mondiali. Nessuno si era messo a festeggiare all'intervallo pensando che la gara fosse finita. A volte nel calcio capitano cose inspiegabili, forse era scritto che dovesse accadere quello che nessuno poteva immaginare. Questo sport ti dà e ti toglie. Dopo ci ha regalato la possibilità di prenderci la rivincita. Paradossalmente avremmo meritato di vincere di più ad Istanbul che ad Atene".