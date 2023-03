Milan, Brocchi: “Il derby del 2005 lo sentimmo un filo meno”

Cristian Brocchi , ex tecnico e giocatore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in vista del sorteggio dei gironi di Champions League, in programma nella giornata di venerdì 17 marzo. Interrogato sulle emozioni provate nel derby giocato nella massima competizione europea nel 2005, l'allenatore ha sostenuto come la squadra lo abbia sentito di meno rispetto a quello di due anni prima. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Cristian Brocchi

"Il derby del 2005? Lo sentimmo un filo meno. Il primo fu incredibile, come quando vivi le cose per la prima volta. Ricordo il tragitto da Milanello allo stadio e mi vengono i brividi, sul serio. Inter e Milan non si erano mai sfidate in una semifinale di Champions. Eravamo un gruppo di campioni sempre pronti a ridere e a scherzare, anche durante una delle settimane più importanti delle nostre carriere. Qualche battuta scappò anche lì, sono sincero, ma soltanto la sera prima. Una squadra così non l'ho più vista. Rui Costa, Sheva, Inzaghi, Nesta".