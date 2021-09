Milan, Bressan: “Tonali? Pioli gli ha fatto fare il salto mentale”

L'ex calciatore Mauro Bressan non ha potuto far altro che notare la crescita di Sandro Tonali. Le parole sul centrocampista del Milan

L'ex calciatore Mauro Bressan non ha potuto far altro che notare la crescita di Sandro Tonali. Queste le parole sul centrocampista del Milan ai microfoni di 'TMW Radio': "È cresciuto, intanto, e poi dico che lo scorso anno probabilmente c'erano troppe aspettative. Agli stranieri concediamo un anno per prendere le misure, lo stesso serviva a lui. Domenica scorsa è stato straripante: grande convinzione, da veterano, geometrie e forza fisica. Pioli gli ha fatto fare il salto mentale, ha grande valore".